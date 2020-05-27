Виявили коронавірус ще в однієї людини, яка повернулася на Луганщину з Росії

Підтверджено ще один випадок захворювання на коронавірус у мешканця Лисичанська, який повернувся на Луганщину з Росії.

Про це з посиланням на Луганський обласний лабораторний цент МОЗ України повідомляє пресслужба Луганської обласної державної адміністрації.

«Ця людина із міста Лисичанськ, раніше повернулася із-за кордону (Російської Федерації). Увесь час перебувала на самоізоляції. Коло контактних осіб визначено, за ними встановлено медико-санітарний нагляд», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що попередній випадок захворювання в області, зареєстрований у Новопскові, виявлений у людини, яка так само нещодавно повернулася з РФ.

За весь час досліджень на Луганщині це захворювання лабораторно підтверджене у 45 осіб. З них одужали – 36; лікуються – 9 (4 – на стаціонарі, 5 – амбулаторно).

При цьому, від коронавірусу на території Луганщини ще не помер жоден її мешканець.

Заповненість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, – 2,05 %.

За даними Міністерства охорони здоров’я, станом на 9:00 27 травня в Україні 21905 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 658 летальних, 7995 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 321 новий випадок.