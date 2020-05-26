Прикордонники на Луганщині викрили чоловіка з п’ятьма паспортами

У Луганській області прикордонники викрили чоловіка, який мав п'ять паспортів України та Росії, видані на одну й ту саму особу.

Про це інформує ДПСУ.

«Три прізвища, два громадянства, п’ять паспортів – у прикордонні виявили незвичного порушника», - йдеться у повідомленні.

У Держприкордонслужбі розповіли, що поблизу селища Мілове наряд зупинив чоловіка для перевірки документів. Він надав три паспорти, видані на різні імена одній і тій самій особі з однаковою датою народження: внутрішній паспорт громадянина України та два закордонні паспорти громадянина РФ. Під час установлення особи затриманого, чоловік видав ще два паспорти громадянина України для виїзду за кордон – вони зберігалися у нього вдома.

Правоохоронці встановили, що всі паспорти справжні – чоловік отримував їх після кількаразової зміни прізвища та імені.

«Встановивши особу чоловіка, прикордонники притягнули його до адміністративної відповідальності за порушення правил прикордонного режиму. Адже він перебував у прикордонні з документами, виданими на змінені ім’я та прізвище», - повідомили у ДПСУ.

Після цього порушника передали співробітникам Національної поліції для прийняття правового рішення за компетенцією.