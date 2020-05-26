Мер Миколаєва просить звільнити керівника Служби автодоріг області

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич просить голову Державного агентства автомобільних доріг України звільнити з посади керівника Служби автодоріг (САД) у Миколаївській області, посилаючись на те, що його бездіяльність призвела до критичного стану на дорогах міста, через які проходить міжнародна траса.

Про це Сєнкевич написав на своїй сторінці у Facebook і виклав фотокопію звернення на своєму Телеграм-каналі.

«Я неодноразово закликав керівника САД в Миколаївській області Владислава Невеселого до співпраці стосовно ремонту і прибирання по вул. Пушкінській, Великій Морській, Нікольській та на Інгульскому і Варварівському мостах, дорожнє покриття яких знаходяться на балансі САУ. Конструктивного діалогу так і не відбулось. Тому прийшов час інших дій. Я прошу голову Держагентства автодоріг України Олександра Кубракова звільнити з посади керівника САД Владислава Невеселого», - написав Сєнкевич.

У листі, зокрема йдеться про те, що через вищеназвані вулиці Миколаєва пролягає траса міжнародного значення М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, яка є на утриманні Служби автодоріг. Але та не займається їх прибиранням і, головне, ремонтом. Через це ці дороги стали непридатними до користування і наразі перебувають в критичному стані. Величезні ями та півметрові накати створюють аварійні ситуації.

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Наразі особливо критичним є виїзд на Південнобузький (Варварівський) міст, через який щодня проїздять десятки тисяч автомобілів, велика кількість яких є транзитними.

Мешканці Миколаєва буквально атакували міську владу з вимогами вжити заходів. Проте наразі ситуація не лише не зрушила з місця, а й щодня погіршується, заявляє міський голова.

Фото: Facebook Олександра Сєнкевича