На Чернігівщині поховали народного депутата Валерія Давиденка

Сотні людей з усієї Чернігівщини провели сьогодні в останню путь народного депутата України Валерія Давиденка, якого 23 травня знайшли мертвим у власному київському офісі, похорон відбувся в місті Носівка, звідки загиблий родом.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив помічник-консультант Давиденка, голова виконкому Чернігівського обласного осередку партії "Наш край" Юрій Музика.

"Людей було дуже багато, певно, з тисячу, як не більше. Попрощатися з народним депутатом приїхали практично зі всієї Чернігівської області - я бачив представників усіх районів, не лише тих, що входять до його 208 округу. Були також голови Чернігівських облдержадміністрації та обласної ради, народні депутати, керівництво партії, представники громадськості, - розповів він.

За словами Музики, відспівали небіжчика вдома у його матері, куди тіло привезли напередодні з Києва. А потім пішки понесли на міський цвинтар, ішли годину. Труну несли однокласники Давиденка, один із них - народний депутат України Борис Приходько. Квітів було так багато, що для них виділили окремий мікроавтобус.

Як повідомлялося, тіло Валерія Давиденка з простреленою головою було знайдене ввечері 23 травня прибиральницею в туалеті його київського офісу. У версію про самогубство соратники і близькі загиблого не вірять. Кримінальне провадження відкрите й розслідується за статтею 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.

Валерій Давиденко народився 16 березня 1973 року місті Носівка Чернігівської області. На початку своєї трудової діяльності працював робітником у колгоспі. Пізніше в Києві закінчив Навчально-науковий інженерно-технічний інститут імені академіка І.С.Гулого за спеціальністю "інженер-механік", працював в аграрному секторі. З 2004 по 2013 рік був генеральним директором ТОВ "СП "Агродім".

З 2013 по 2014 рр. Давиденко обіймав посаду заступника міністра аграрної політики та продовольства України в уряді Азарова. У 2014-му був обраний до Верховної Ради 8 скликання по 208 округу Чернігівщини від Всеукраїнського аграрного об'єднання "Заступ". Його виборча кампанія була чимось схожа на кампанію Олега Ляшка, тільки на бордах він "світився" не з вилами, а з лопатою на плечі. У парламенті політик приєднався до фракції "Блок Петра Порошенка".

Удруге до Верховної Ради Давиденко пройшов у 2019 році в тому ж окрузі як безпартійний самовисуванець. Для цього він знову активно "ходив у народ", проводив дуже багато зустрічей із виборцями. У парламенті приєднався до депутатської групи "Довіра", став членом Комітету з питань економічного розвитку. Активно виступав проти відкриття в Україні ринку землі.

У своєму окрузі Давиденко працював дуже активно. За інформацією чернігівського осередку "Нашого краю", був одним із найвпливовіших лобістів інтересів Чернігівщини.

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"На превеликий жаль, Чернігівська область втратила впливового представника інтересів у Верховній Раді України та інших органах державної влади, який своєю парламентською, громадською та благодійницькою діяльністю зробив чимало добрих справ для рідного краю. Його численні політичні, соціально-економічні та інфраструктурні проєкти, які були успішно втілені у життя та планувались на найближче майбутнє, були тісно пов’язані з забезпеченням розвитку громад та територій області, підтримкою своїх земляків, - сказав кореспонденту Укрінформу голова Чернігівської обласної ради Ігор Вдовенко.

Партійні соратники Давиденка розповіли, що він був одним із перших народних депутатів, які підтримали реформу децентралізації. В області він всіляко сприяв створенню та розвитку ОТГ.