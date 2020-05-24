Крищенко: Поліція передивиться камери спостереження в офісі Давиденка
Про це він сказав у коментарі "5-му каналу".
"Розслідувати порушення внесла поліція Києва – слідче управління поліції Києва. На місці слідчі працюють. Працюють експерти, судово-медичні експерти. Відпрацювали попередньо кінологи і вибухотехніки. Там є камери відеоспостереження, ми чекаємо фахівця, який вилучить сервер, допоможе нам, потім ми будемо передивлятися. Знайшли його в офісі, як ми розуміємо, Велика Васильківська, 4а. Знайшли в приміщенні, в його кабінеті", – розповів Крищенко.
Нагадаємо: 47-річний Валерій Давиденко був обраний депутатом від 208 округу, це Чернігівщина. Балотувався до Верховної Ради самовисуванцем. У грудні 2019 року став членом депутатської групи "Довіра". Працював у Комітеті з питань економічного розвитку.
23 травня депутата знайшли мертвим у своєму офісі із вогнепальним пораненням у голову. За фактом смерті відкрито кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство".