У депутатській групі Давиденка відкинули версію його самогубства

Народний депутат від групи "Довіра" у Верховній Раді Сергій Шахов вважає, що його колегу Валерія Давиденка вбили, а версію з самогубством відкидає.

Про це депутат заявив у коментарі hromadske.

"Я переконаний, що ця людина не могла скоїти самогубство Я наполягаю на тому, що його вбили і треба робити розслідування... Бачилися з ним у парламенті, на засіданні ми не спілкувалися з ним. Але я переконаний, що якби були якісь проблеми, він би порадився", — повідомив він.

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Нагадаємо: Валерій Давиденко переміг на виборах до Верховної ради у 2014 році в одномандатному окрузі № 208 в Чернігівській області. У 2019 році повторно пройшов до Ради.

23 травня депутата знайшли мертвим у своєму офісі із вогнепальним пораненням у голову. За фактом смерті відкрито кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство".