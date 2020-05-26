Згвалтування у Кагарлику: ДБР повідомило про підозру двом поліцейським

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру двом поліцейським, які є фігурантами скандалу із побиттям та згвалтуванням у Кагарлицькому відділенні поліції.

Про це у Telegram повідомила пресслужба бюро.

"Слідчі територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві, повідомили про підозру оперуповноваженому та начальнику одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУ Нацполіції в Київській області", - йдеться у повідомленні.

Оперуповноважений підозрюється у зґвалтуванні, вчиненому групою осіб (ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України).

Начальник одного з секторів Кагарлицького ВП підозрюється у співучасті у зґвалтуванні, вчиненому групою осіб та перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувались насильством (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Наразі слідчими ДБР підготовлено клопотання про обрання підозрюваним міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Як повідомляв Укрінформ, раніше правоохоронці затримали оперуповноваженого та начальника одного із секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області за фактом зґвалтування та побиття.

За попередньою інформацією, у ніч з 23-го на 24-те травня 2020 року оперуповноважений у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка: вдягав протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою, після чого кілька разів зґвалтував потерпілу.

Окрім цього, правоохоронці застосували фізичну силу щодо чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділення поліції. Зокрема, погрожуючи потерпілому зґвалтуванням, правоохоронці ставили його на коліна, били по голові дубинками, надягали протигаз та стріляли із пістолета табельної зброї над головою. Як уточнюється, у результаті цих дій потерпілий отримав переломи ребер та носа.

Державне бюро розслідувань 25 травня повідомило, що розпочало досудове розслідування щодо двох поліцейських, раніше затриманих за підозрою у зґвалтуванні жінки. Досудове розслідування здійснюється за фактами зґвалтування (ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу України), катування (ст. 127 ККУ) та перевищення службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, якщо вони супроводжувалися насильством (ч. 2 ст. 365 ККУ).

Після інциденту керувати розформованим Кагарлицьким відділенням поліції доручили обласному управлінню поліції. Це – співробітники управління карного розшуку, слідчого управління та управління превентивної діяльності на чолі із радником начальника ГУНП Дмитром Литвином, який виконуватиме обов’язки начальника місцевої поліції.

Весь особовий склад Кагарлицького відділу поліції виведено поза штат для подальшої атестації кожного працівника.