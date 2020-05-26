У МВС кажуть, що масової переатестації поліцейських через скандал у Кагарлику не буде

Масової переатестації поліцейських через скандал у Кагарлицькому райвідділі не буде, але буде реакція на конкретні скарги громадян на співробітників поліції.

Про це 26 травня заявив в ефірі "Сніданку з 1+1" заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, коментуючи побиття та зґвалтування дівчини поліцейськими у місті Кагарлику Київської області.

"Поліцейські (які зґвалтували дівчину у Кагарлику - ред.) працювали у поліції кілька років. Їх взяли на зміну тим, кого звільнили у 2015-16 роках. Необхідно реагувати на конкретні скарги громадян у кожному випадку. Масові переатестації можуть пропустити поганих людей вперед, а хороших - звільнити через необ'єктивні причини. Ці поліцейські працювали кілька років, вони прийшли після переатестації. Начальник відділення точно працювати не буде. Завжди є доля провини на керівникові. Значить він створив такі умови, за яких його підопічні вирішили, що можуть ґвалтувати, і їм за це нічого не буде", - заявив Геращенко.

Заступник голови МВС також додав, що наразі через низькі заробітні плати молодь не хоче йти працювати у правоохоронні органи. "Важко знаходити, особливо у сільській місцевості, молодь, яка б хотіла за цю зарплату виконувати роботу. Але ми будемо відбирати кадри", - додав Геращенко.

Як повідомляв Укрінформ, раніше правоохоронці затримали оперуповноваженого та начальника одного із секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області за фактом зґвалтування та побиття.

За попередньою інформацією, у ніч з 23-го на 24 травня 2020 року оперуповноважений у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка: вдягав протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою, після чого кілька разів зґвалтував потерпілу.

Окрім цього, правоохоронці застосували фізичну силу щодо чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділення поліції. Зокрема, погрожуючи потерпілому зґвалтуванням, правоохоронці ставили його на коліна, били по голові дубинками, надягали протигаз та стріляли із пістолета табельної зброї над головою. Як уточнюється, у результаті цих дій потерпілий отримав переломи ребер та носа.

Державне бюро розслідувань 25 травня повідомило, що розпочало досудове розслідування щодо двох поліцейських, раніше затриманих за підозрою у зґвалтуванні жінки. Досудове розслідування здійснюється за фактами зґвалтування (ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу України), катування (ст. 127 ККУ) та перевищення службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, якщо вони супроводжувалися насильством (ч. 2 ст. 365 ККУ).

Після інциденту керувати розформованим Кагарлицьким відділенням поліції доручили обласному управлінню поліції. Це – співробітники управління карного розшуку, слідчого управління та управління превентивної діяльності на чолі із радником начальника ГУНП Дмитром Литвином, який виконуватиме обов’язки начальника місцевої поліції.

Весь особовий склад Кагарлицького відділу поліції виведено поза штат для подальшої атестації кожного працівника.