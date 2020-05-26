Тортури й зґвалтування в Кагарлику: Геращенко опублікував фото поліцейських

На співробітників Кагарлицького відділення поліції, яких підозрюють у зґвалтуванні та тортурах, чекає справедливе покарання у вигляді позбавлення волі на тривалий термін.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook заступник глави МВС Антон Геращенко і розмістив їх фото.

"Ось так буде з кожним, хто надівши погони і отримавши владу, порушить Закон, і вчинить злочин.

На фото - колишні співробітники поліції, обґрунтовано підозрювані в зґвалтуванні, тортурах і побиттях - Микола Кузів і Сергій Сулима у слідчому ізоляторі. Попереду на них чекає суд і справедливе покарання у вигляді позбавлення волі на тривалий термін", - написав він.

Геращенко зазначив, що реакція поліції на повідомлення про насильство і тортури в Кагарлицькому відділенні поліції була блискавичною.

"Повідомлення з лікарні про насильство і тортури щодо потерпілої надійшло в Обухівський відділ поліції у неділю о 18 47.

О 19 15 були встановлені особи підозрюваних у злочині співробітників поліції.

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О 19 40 їх було затримано і на місце злочину було викликано слідчих ДБР", - написав він.

За словами Геращенка, вже у понеділок вранці спочатку начальник Національної поліції Ігор Клименко підписав наказ про розформування Кагарлицького відділу поліції, відсторонення всього його керівництва і відсторонення начальника Обухівського районного відділу поліції, а пресслужба Національної поліції зробила заяву про факт насильства і тортур і про затримання підозрюваних.

Він також наголосив, що в поліції служать десятки тисяч інших поліцейських, які вірно служать Україні, захищають Закон, розкривають злочини і охороняють спокій громадян, ризикуючи при цьому своїм життям і здоров'ям.

"Такі поліцейські, як Герой України Сергій Губанов загиблий від вибуху міни під селом Трьохізбенка Луганської області", - нагадав заступник глави МВС.

Як повідомляв Укрінформ, правоохоронці затримали оперуповноваженого та начальника одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП у Київській області за фактом зґвалтування та побиття.