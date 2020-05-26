На Харківщині викрили розкрадання пального у центрі забезпечення ЗСУ
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
“Оперативники спецслужби встановили, що керівники середньої ланки центру організували систематичне розкрадання пально-мастильних матеріалів, призначених для потреб української армії. Дизельне пальне та бензин один з фігурантів особисто вивозив з території військової частини невеликими партіями. Потім пальне акумулювали на складах посередників та збували оптовими партіями за готівку місцевим підприємцям”, - йдеться у повідомленні.
У межах кримінального провадження правоохоронці задокументували три епізоди розкрадання пально-мастильних матеріалів загальним обсягом понад 5 тонн.
Затримано автомобіль посередників під час перевезення чергової партії солярки (3 тонни), незаконно придбаної у військових.
Під час шести обшуків, проведених у службових приміщеннях центру забезпечення Збройних сил та за місцями проживання фігурантів, правоохоронці виявили докази корупційної діяльності, а також гроші, одержані від оборудки.
Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 410 (викрадення, привласнення військовослужбовцем військового майна, вчинені в умовах особливого періоду) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.
Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.
Фото: ssu.gov.ua