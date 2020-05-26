На Харківщині викрили розкрадання пального у центрі забезпечення ЗСУ

Служба безпеки України викрила розкрадання пального в одному з центрів забезпечення Збройних сил України на Харківщині.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Оперативники спецслужби встановили, що керівники середньої ланки центру організували систематичне розкрадання пально-мастильних матеріалів, призначених для потреб української армії. Дизельне пальне та бензин один з фігурантів особисто вивозив з території військової частини невеликими партіями. Потім пальне акумулювали на складах посередників та збували оптовими партіями за готівку місцевим підприємцям”, - йдеться у повідомленні.

У межах кримінального провадження правоохоронці задокументували три епізоди розкрадання пально-мастильних матеріалів загальним обсягом понад 5 тонн.

Затримано автомобіль посередників під час перевезення чергової партії солярки (3 тонни), незаконно придбаної у військових.

Під час шести обшуків, проведених у службових приміщеннях центру забезпечення Збройних сил та за місцями проживання фігурантів, правоохоронці виявили докази корупційної діяльності, а також гроші, одержані від оборудки.

Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 410 (викрадення, привласнення військовослужбовцем військового майна, вчинені в умовах особливого періоду) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Фото: ssu.gov.ua