Депутат райради на Рівненщині "наварив" на ремонті доріг 2,7 мільйона - СБУ

Служба безпеки України викрила депутата однієї з районних рад Рівненщини на розкраданні мільйонів бюджетних коштів під час ремонту доріг державного значення.

Про це повідомляє сайті СБУ

"Оперативники спецслужби встановили, що депутат Сарненської районної ради є власником будівельної компанії. Менеджмент його бізнес-структури у 2017 році уклав угоду зі Службою автомобільних доріг Рівненщини на здійснення поточного ремонту доріг регіону. Вартість проєкту, який фінансувався за рахунок державного бюджету, становила майже 29 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ задокументували, що депутат спільно з керівником власної будівельної компанії під час виконання ремонтних робіт завищили їх вартість. Підрядники, зокрема, підробляли та вносили неправдиві дані в акти транспортних послуг, товарно-транспортні накладні щодо кількості перевезеної продукції.

У такий спосіб спільники привласнили майже 10% бюджетних коштів, виділених на проєкт. За висновками будівельно-технічних експертиз, через їхні протиправні дії бюджету завдано збитків на 2,7 млн гривень.

Правоохоронці провели 13 обшуків за місцем роботи і мешкання фігурантів та вилучили понад 800 тисяч гривень, комп’ютерну техніку, документи, носії інформації з доказами протиправної діяльності Судом накладено арешт на власне і комерційне майно та автотранспорт зловмисників.

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Депутату Сарненської районної ради та його спільнику в межах кримінального провадження оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом у великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, які спричинили тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.

Викриття незаконної оборудки проводилось спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури Рівненської області.