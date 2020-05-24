На Львівщині вантажівка влетіла у мікроавтобус, четверо загиблих

На Львівщині у неділю зіткнулись вантажівка та мікроавтобус, загинуло 4 людей та ще четверо отримали тілесні ушкодження.

Про це повідомляє поліція Львівської області у Facebook.

"Сьогодні, 24 травня, близько 11.30 до поліції надійшла інформація про те, що на автодорозі "Київ-Чоп" поблизу села Тухолька Сколівського району сталась дорожньо-транспортна пригода", - йдеться у повідомленні.

Попередньо правоохоронці встановили, що 50-річний водій вантажівки не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості та допустив зіткнення з мікроавтобусом Mercedes-Benz, який рухався по зустрічній смузі.

"На місці аварії від отриманих травм загинув 47-річний водій та троє пасажирів мікроавтобуса. Ще чотирьох пасажирів Mercedes доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями. Їх діагнози уточнюються", - інформує поліція.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) ККУ України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.