У Рівному Lanos в'їхав у тролейбус, є постраждалі

Сьогодні у Рівному близько 14.00 на перехресті легковик зіткнувся з тролейбусом. Постраждало 4 людини - пасажири автівки.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 24 травня, близько 14 години на перехресті вулиць Соборна-Корольова обласного центру. На місці події поліцейські попередньо з’ясували, що водій автомобіля Daewoo Lanos допустив зіткнення із тролейбусом, який здійснював поворот ліворуч", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в поліції, внаслідок ДТП травмувалося четверо пасажирів легковика, двоє з яких, за попередньою інформацією, перебувають у тяжкому стані.

Водій за медичною допомогою поки не звертався. За зовнішніми ознаками він тверезий.

На місці події працює слідчий Рівненського відділу поліції та патрульні поліцейські.

Фото: rv.npu.gov.ua