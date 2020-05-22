На трасі Київ-Одеса сталося лобове зіткнення, загинули троє дорослих і дитина

Зранку 22 травня на трасі Київ-Одеса в Черкаській області сталася ДТП, внаслідок якої загинуло четверо осіб - троє дорослих і дитина.

Про це повідомляє пресслужба МВС України у Telegram.

"Сьогодні зранку на трасі Київ — Одеса, поблизу м.Жашків, сталася страшна аварія, яка забрала життя чотирьох людей — трьох дорослих і 6-річного хлопчика", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, водій авто Toyota Land Cruiser пішов на обгін зустрічною смугою руху транспорту, не впевнившись, що ця смуга вільна, і скоїв лобове зіткнення з ВАЗ 21114.

Також вантажний мікроавтобус Mercedes-Benz, щоб уникнути зіткнення з Toyota Land Cruiser, здійснив різкий маневр, унаслідок чого перевернувся.

У автомобілі ВАЗ-21114 перебували шестеро людей: двоє чоловіків, двоє жінок та двоє дітей. Загинули — 6-річна дитина, жінка та двоє чоловіків. Ще одну жінку з 4-річною дівчинкою шпиталізували до лікарні у тяжкому стані.

В авто Toyota Land Cruiser двоє потерпілих — діти віком 4 та 11 років. Їх також шпиталізували до медичного закладу.

У МВС наголосили - в жодному автомобілі для жодного з дітей не було автокрісел.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група.

Фото: Патрульна поліція