На Київщині автомобіль влетів у дерево, троє загиблих

У селі в Київській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули троє людей, ще двоє - постраждали.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

"17 травня о 03:29 до оперативно-диспетчерської служби Бородянського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у с. Пороскотень на ділянці дороги Клавдієво-Гавронщина. По прибуттю рятувальниками було встановлено, що ДТП сталася внаслідок зіткнення з деревом легкового автомобіля "ВАЗ", - йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, в результаті аварії загинуло троє осіб: водій та двоє пасажирів 1996, 1997 років народження, та травмовано двох пасажирок 1997 та 1996 років народження, яких було направлено на госпіталізацію до Бородянської центральної лікарні.

Разом з тим рятувальники провели деблокацію трьох загиблих громадян із пошкодженого автомобіля за допомого аварійно-рятувального обладнання.

Причина ДТП наразі встановлюється.

Фото: ДСНС