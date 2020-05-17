На Київщині автомобіль влетів у дерево, троє загиблих
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
"17 травня о 03:29 до оперативно-диспетчерської служби Бородянського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у с. Пороскотень на ділянці дороги Клавдієво-Гавронщина. По прибуттю рятувальниками було встановлено, що ДТП сталася внаслідок зіткнення з деревом легкового автомобіля "ВАЗ", - йдеться в повідомленні.
За даними ДСНС, в результаті аварії загинуло троє осіб: водій та двоє пасажирів 1996, 1997 років народження, та травмовано двох пасажирок 1997 та 1996 років народження, яких було направлено на госпіталізацію до Бородянської центральної лікарні.
Разом з тим рятувальники провели деблокацію трьох загиблих громадян із пошкодженого автомобіля за допомого аварійно-рятувального обладнання.
Причина ДТП наразі встановлюється.
Фото: ДСНС