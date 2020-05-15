Масові ДТП на Житомирській трасі сталися через “димові завіси”, які влаштували фермери - ЗМІ

Масові ДТП на Житомирській трасі у передмісті Києва сталися через “димові завіси”, влаштовані фермерами.

Про це повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина".

«Як повідомляють місцеві жителі, ДТП сталася через димові завіси, які влаштували фермери, аби вберегти врожай.

Варто зазначити, що даний метод широко застосовувався аграріями у радянські часи, для того щоб захистити рослини від заморозків», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, на трасі Житомир-Київ сталася велика кількість ДТП, очевидці пишуть у соцмережах, що на трасі збирається затор. За даними очевидців, черга аварій тягнеться з 65 км траси Київ-Житомир, Макарівський р-н.

Також повідомляється про серйозну ДТП з постраждалими на Київщині, поблизу села Небелиця, траса М06 Е40.