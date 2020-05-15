На Житомирській трасі - велика кількість ДТП і затори

На трасі Житомир-Київ сталася велика кількість ДТП, очевидці повідомляють про те, що збирається затор.

Про це повідомляється у дописі на Instagram-каналі «dtp.ua».

«Траса Житомир-Київ – велика кількість ДТП починаючи з «Агро-весна». 65 км траси Київ-Житомир, Макарівський р-н. По Трасі Жмитомирській страшна черга аварій. Збирається затор. Будьте обережні», - йдеться у дописі.

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У іншому дописі повідомляється про серйозну ДТП з постраждалими на Київщині, поблизу села Небелиця, траса М06 Е40. «Зіштовхнулися декілька авто. Є постраждалі. Подробиці уточнюються. Рух ускладнено. Поліція та медики на місці. Будьте уважні та обережні», - наголошується у повідомленні.