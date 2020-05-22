Директор Харківської обласної інфекційної лікарні захворів на COVID-19

Директор Харківської обласної інфекційної лікарні Павло Нартов захворів на COVID-19.

Це кореспондентові Укрінформу підтвердив сам Нартов.

«Так, COVID-19 підтверджено (в мене) лабораторно. Госпіталізований у своїй же лікарні. Стан… не дуже», - сказав директор медзакладу.

Раніше Нартов повідомляв, що коронавірус підтверджено в 14 працівників лікарні, троє з них вуже пролікувалися, а один завідувач відділення перебуває на самоізоляції.

Загалом на Харківщині коронавірусом заразилися 202 медичні працівники, 63 з них уже одужали.

Станом на ранок 22 травня в області зареєстровано 866 випадків захворювання. Одужало 265 людей, 33 померли.

В Україні лабораторно підтверджено 20 148 випадків захворювання на COVID-19, з них 588 летальних, 6585 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 442 нові випадки.

Фото: КОДА