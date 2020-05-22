Зростає кількість українців, які прямують у Польщу через пункт пропуску “Шегині”

З понеділка, 18 травня, наземний пункт пропуску “Шегині-Медика” у напрямку Польщі перетнуло на 19,5% більше, ніж у напрямку України.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомила речниця Бещадського відділу Прикордонної служби Польщі Елжбєта Пікор.

“За останню добу наземний пункт пропуску “Медика” на в’їзд до Польщі перетнули 924 особи, на виїзд в Україну - 572”, - заявила Пікор.

За її інформацією, від понеділка, 18 травня, кордон у цьому пункті пропуску у напрямку Польщі перетнула 2931 особа, а в напрямку України – 2389.

“За останні декілька днів спостерігається збільшення кількості громадян України, які намагаються в’їхати до Польщі”, - заявила Пікор.

Утім, вона додала, що це зростання не є різким, а поступовим.

Наземний Пункт пропуску "Шегині-Медика" відновив роботу із суботи, 16 травня.

Як відомо, у зв’язку з початком сезону збору ранніх фруктів та овочів Польща потребує значної кількості трудових мігрантів з-за кордону, зокрема України. Але через пандемію коронавірусу масовий приїзд українців до Польщі ускладнився.

У рамках допомоги аграрному сектору уряд Польщі дозволив іноземним сезонним працівникам працювати вже з першого дня після прибуття до фермерських господарств, уникаючи 14-денного карантину після перетину кордону.

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Нещодавно в інтерв’ю Укрінформу голова Асоціації переробників фруктів та овочів Польщі Анджей Гайовнічек заявляв, що аграрний сектор країни потребує зараз “сотень тисяч” сезонних працівників з України.