Зростає кількість українців, які прямують у Польщу через пункт пропуску “Шегині”
Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомила речниця Бещадського відділу Прикордонної служби Польщі Елжбєта Пікор.
“За останню добу наземний пункт пропуску “Медика” на в’їзд до Польщі перетнули 924 особи, на виїзд в Україну - 572”, - заявила Пікор.
За її інформацією, від понеділка, 18 травня, кордон у цьому пункті пропуску у напрямку Польщі перетнула 2931 особа, а в напрямку України – 2389.
“За останні декілька днів спостерігається збільшення кількості громадян України, які намагаються в’їхати до Польщі”, - заявила Пікор.
Утім, вона додала, що це зростання не є різким, а поступовим.
Наземний Пункт пропуску "Шегині-Медика" відновив роботу із суботи, 16 травня.
Як відомо, у зв’язку з початком сезону збору ранніх фруктів та овочів Польща потребує значної кількості трудових мігрантів з-за кордону, зокрема України. Але через пандемію коронавірусу масовий приїзд українців до Польщі ускладнився.
У рамках допомоги аграрному сектору уряд Польщі дозволив іноземним сезонним працівникам працювати вже з першого дня після прибуття до фермерських господарств, уникаючи 14-денного карантину після перетину кордону.
Нещодавно в інтерв’ю Укрінформу голова Асоціації переробників фруктів та овочів Польщі Анджей Гайовнічек заявляв, що аграрний сектор країни потребує зараз “сотень тисяч” сезонних працівників з України.