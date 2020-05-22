Офіс генпрокурора взяв на контроль справу щодо масового вбивства на Житомирщині

Кримінальне провадження за фактом масового вбивства у селі Новоселиця на Житомирщині, де орендар ставу смертельно поранив сімох чоловіків, взято на контроль Офісом генерального прокурора.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

“Стан досудового розслідування і процесуального керівництва у кримінальному провадженні взято на контроль Офісом генерального прокурора", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у п’ятницю, 22 травня, за процесуального керівництва прокуратури Житомирської області, Слідчим управлінням ГУ Нацполіції в області розпочато кримінальне провадження за фактом смертельного поранення семи осіб (ч.2 ст. 115 КК України).

За даними слідства, подія сталася близько першої ночі 22 травня неподалік водойми, що у селі Новоселиця Попільнянського району. Між орендарем ставу і групою осіб виник конфлікт, під час якого орендар із мисливської рушниці смертельно поранив 7 чоловіків. За попередньою інформацією, серед них – колишні учасники АТО, військовослужбовці Нацгвардії та волонтери.

Наразі орендаря водойми затримано у порядку ст. 208 КПК, мисливську рушницю вилучено. На місці події продовжують працювати слідчо-оперативні групи та експертно-криміналістична лабораторія Житомирського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Встановлюються причини конфлікту та обставини скоєння кримінального правопорушення.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні о першій годині ночі в селі Новоселиця Попільнянського району Житомирської області місцевий житель, орендар, біля приватних ставків з мисливської рушниці смертельно поранив сімох людей.

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За інформацією заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, орендар розстріляв своїх гостей-рибалок. За словами Геращенка, на березі ставу відпочивала компанія киян, старих знайомих, які вже не раз збиралися тут на риболовлю.

За даними поліції Житомирської області, орендар фігурує у викритті поліцейського, який систематично у нього хабарі за не перешкоджання в розведенні риби. Мова йде про 10 тис. грн щомісяця. Поліцейського 21 травня затримали на отриманні хабаря біля водойми, де працював чоловік.