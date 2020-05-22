Чоловік, який застрелив 7 людей на Житомирщині, фігурує у викритті поліцейського-хабарника

Чоловік, який застрелив 7 людей на Житомирщині, фігурує у викритті поліцейського, якого напередодні затримали на вимаганні хабара.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила начальник відділу комунікації ГУНП у Житомирській області Алла Ващенко.

«Це та сама людина, яка фігурувала у викритті поліцейського у хабарництві. Але пов’язувати викриття поліцейського і появу цієї групи чоловіків нелогічно, оскільки вони приїхали ще до цього викриття. Вони з’явилися там уночі з 20 на 21 травня, а викриття відбулося удень 21 травня. Тобто, вони приїхали на риболовлю, ще не знаючи про цю подію», - зазначила Ващенко.

Напередодні співробітники Нацполіції та ДБР затримали на Житомирщині керівника райвідділу поліції, який систематично вимагав у 58-річного жителя області хабарі за не перешкоджання в розведенні риби. Мова йде про 10 тис. грн щомісяця. Поліцейського затримали на отриманні хабара біля водойми, де працював чоловік.

Ващенко додала, що всі чоловіки, які на той час відпочивали біля ставу, були між собою знайомі. Крім того, знали й того, хто відкрив стрілянину.

Про це розповів і місцевий житель, який особисто знайомий з тим, хто відкрив стрілялнину: «Це не те, що приїхали люди, яких він не знав і виник якийсь конфлікт. Можливо, він знав не всіх, але більшість знав. Як мінімум із трьома він знайомий дуже давно, він їх знає років 15. Це той, що залишився живий, Рома і ще один, забув його ім’я. Особисто я раніше не бачив, щоб між ними виникав якийсь конфлікт. Я там був присутній, мабуть, 5 разів, коли ці хлопці приїжджали».

Співрозмовник додав, що чоловік, який відкрив стрілянину, є місцевим жителем і ставок орендує близько 10-15 років. Каже, що він любив риболовлю та полювання і має дозвіл на зброю.

Як повідомляв Укрінформ, вночі в селі Новоселиця Попільнянського району Житомирської області місцевий житель, орендар, біля приватних ставків з мисливської рушниці смертельно поранив сімох людей. Серед загиблих є учасники АТО та волонтери.

За інформацією заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, орендар розстріляв своїх гостей-рибалок. За словами Геращенка, на березі ставу відпочивала компанія киян, старих знайомих, які вже не раз збиралися тут на риболовлю.