У Дніпропетровській області перевіряють на достовірність результати ПЛР-тестів
Про це поінформував голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Створено комісію, яка розпочала розслідування і має з‘ясувати причини недостовірної статистики. Або це людський фактор, або погана якість самих тестів ПЛР, або якісь лабораторні помилки - наразі це встановлюють усі компетентні органи. Нарешті, всі потребують відповіді, чим насправді хворіють люди, в яких немає симптомів, та чи хворіють вони взагалі», - сказав Олійник.
Піддати сумніву результати ПЛР-аналізів, які проводить Дніпропетровський обласний лабораторний центр, голову Дніпропетровської облради змусив аналіз ситуації за 12 травня.
«Ми зробили аналітичний зріз на 12 травня. Лише 5% людей, в яких лабораторно був підтверджений COVID-19, звернулись по допомогу із тими чи іншими симптомами. Тоді за статистикою було 550 хворих. 82% з них - це люди, яких перевіряли лише тому, що вони вважались контактними», - розповів Олійник.
Він певен, що дані ПЛР-досліджень на коронавірус потрібно перевіряти.
“Багато речей не сходяться. У тому числі, кількість хворих і тих, хто одужав. На сьогодні у багатьох з підтвердженою хворобою немає жодних симптомів. Навіть із тих, хто зараз у лікарнях: 36% госпіталізованих почувають себе добре. Шляхом виявлення антитіл до коронавірусу у крові можливо встановити, хто з підтверджених на сьогодні реально хворів на COVID-19, а хто - ні. Для цього потрібно додатково обладнати лабораторію, і ми зараз цим займаємось», - розповів голова облради.
Водночас, міський голова Дніпра Борис Філатов у своєму дописі у Facebook назвав дії навколо лабораторних центрів, що нині проводять ПЛР-діагностику на COVID-19, диверсією.
“Бо під час епідемії паралізувати роботу лабораторій — це не просто несусвітня дурість. Це злочин”, - вважає Філатов.
А пояснення цьому виявилось банальним.
“Справа в тому, що по Дніпру давно і наполегливо ходять чутки, ніби кілька обласних чиновників спіймали «корону», але образилися через те, що цей факт не вдалося приховати від преси. І тому вони вирішили, що проти них існує змова”, - пояснює мер.
Він також виклав скрін-шот посту нардепа від партії “Слуга народу” Кирила Нестеренка, де той повідомляє, що за його заявою поліція Дніпропетровської області відкрила провадження за “фактом підробки ПЛР-досліджень стосовно посадових осіб лабораторного центру”.
Як пояснили кореспонденту Укрінформу у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області, 21 травня поліція дійсно проводила слідчі дії на території центру. Однак вони не заважали роботі центру.
У самому лабораторному центрі МОЗ кореспонденту агентства повідомили, що центр продовжує працювати у звичному режимі, попри те, що його перевіряє комісія.
“Ми працюємо. Вчора була перевірка, але вони робили свою роботу, а ми — свою”, - запевнили в центрі.
На сьогодні в Україні – 20 148 випадків COVID-19. Із них 859 зафіксовано на Дніпропетровщині. 176 жителів регіону вже одужали, 13 померли.