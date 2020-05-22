У Дніпропетровській області перевіряють на достовірність результати ПЛР-тестів

Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України перевіряє спеціальна комісія, створена Дніпропетровською обласною радою.

Про це поінформував голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Створено комісію, яка розпочала розслідування і має з‘ясувати причини недостовірної статистики. Або це людський фактор, або погана якість самих тестів ПЛР, або якісь лабораторні помилки - наразі це встановлюють усі компетентні органи. Нарешті, всі потребують відповіді, чим насправді хворіють люди, в яких немає симптомів, та чи хворіють вони взагалі», - сказав Олійник.

Піддати сумніву результати ПЛР-аналізів, які проводить Дніпропетровський обласний лабораторний центр, голову Дніпропетровської облради змусив аналіз ситуації за 12 травня.

«Ми зробили аналітичний зріз на 12 травня. Лише 5% людей, в яких лабораторно був підтверджений COVID-19, звернулись по допомогу із тими чи іншими симптомами. Тоді за статистикою було 550 хворих. 82% з них - це люди, яких перевіряли лише тому, що вони вважались контактними», - розповів Олійник.

Він певен, що дані ПЛР-досліджень на коронавірус потрібно перевіряти.

“Багато речей не сходяться. У тому числі, кількість хворих і тих, хто одужав. На сьогодні у багатьох з підтвердженою хворобою немає жодних симптомів. Навіть із тих, хто зараз у лікарнях: 36% госпіталізованих почувають себе добре. Шляхом виявлення антитіл до коронавірусу у крові можливо встановити, хто з підтверджених на сьогодні реально хворів на COVID-19, а хто - ні. Для цього потрібно додатково обладнати лабораторію, і ми зараз цим займаємось», - розповів голова облради.

Водночас, міський голова Дніпра Борис Філатов у своєму дописі у Facebook назвав дії навколо лабораторних центрів, що нині проводять ПЛР-діагностику на COVID-19, диверсією.

“Бо під час епідемії паралізувати роботу лабораторій — це не просто несусвітня дурість. Це злочин”, - вважає Філатов.

А пояснення цьому виявилось банальним.

“Справа в тому, що по Дніпру давно і наполегливо ходять чутки, ніби кілька обласних чиновників спіймали «корону», але образилися через те, що цей факт не вдалося приховати від преси. І тому вони вирішили, що проти них існує змова”, - пояснює мер.

Він також виклав скрін-шот посту нардепа від партії “Слуга народу” Кирила Нестеренка, де той повідомляє, що за його заявою поліція Дніпропетровської області відкрила провадження за “фактом підробки ПЛР-досліджень стосовно посадових осіб лабораторного центру”.

Як пояснили кореспонденту Укрінформу у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області, 21 травня поліція дійсно проводила слідчі дії на території центру. Однак вони не заважали роботі центру.

У самому лабораторному центрі МОЗ кореспонденту агентства повідомили, що центр продовжує працювати у звичному режимі, попри те, що його перевіряє комісія.

“Ми працюємо. Вчора була перевірка, але вони робили свою роботу, а ми — свою”, - запевнили в центрі.

На сьогодні в Україні – 20 148 випадків COVID-19. Із них 859 зафіксовано на Дніпропетровщині. 176 жителів регіону вже одужали, 13 померли.