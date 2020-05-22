На Київщині за добу — 28 нових випадків коронавірусу

У Київській області підтверджено 1344 випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, з них 28 за добу.

Про це повідомляє Київська обласна державна адміністрація у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 22 травня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 1344 випадки захворювання на коронавірус (у т.ч. у112 дітей та 242 медпрацівників (за весь період). Нових випадків за останню добу – 28", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на стаціонарному лікуванні перебуває 209 пацієнтів, на самоізоляції – 1107 осіб.

Одужало 260 людей (у т.ч. 23 дитини). За час пандемії померло 30 людей.

За останню добу отримано 56 повідомлень про підозру на коронавірусне захворювання.

Встановлено медичне спостереження за 6182 контактними особами.

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Раніше повідомлялось, що Київська область не послаблюватиме протиепідемічні заходи.

Станом на 22 травня в Україні 20 148 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 588 летальних, 6585 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 442 нові випадки.