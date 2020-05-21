Перспективний план Буковини вже проголосований і буде реалізований - Немчінов

Громади Буковини, які досі не об'єдналися, а тепер звертаються до представників уряду з побажаннями відкоригувати затверджений перспективний план, втратили шанс самостійно визначати свою структуру.

Про це міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов сказав на брифінгу в Чернівцях, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дуже багато громад свого часу втратили можливість добровільного об'єднання, і останній рік ми вже формуємо систему місцево-територіального устрою під завершення, і рішення приймаються вже без громад, з урахуванням тої соціально-економічної ситуації, яку бачать на місці обласні керівники і подають на затвердження уряду. Ми уважно розглянемо всі пропозиції. Якщо є можливість точкового корегування, ми це відпрацюємо, але Перспективний план Чернівецької області, як і інших 21 областей, вже проголосований і буде реалізовуватися", - зазначив міністр.

За його словами, наразі непроголосованими залишилися Перспективні плани створення ОТГ лише у трьох областях: Запорізькій, Львівській і Одеській.

Сьогодні міністр спілкувався з представниками кількох місцевих громад, які незадоволені планом: розташуванням центру ОТГ, "відлученням" населених пунктів тощо.

Як повідомляв Укрінформ, станом на січень 2020 року в Україні створено 1029 об’єднаних територіальних громад з населенням 11,7 млн людей. Перспективними планами формування територій громад покрито 90,3% території країни.