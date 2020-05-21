В уряді розглянуть проблеми формування громад на Буковині - Немчінов

Уряд розгляне проблеми формування об’єднаних територіальних громад Чернівецької області попри вже затверджений перспективний план.

Про це сказав міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов під час спільного брифінгу з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим та міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим у Чернівцях в рамках робочої поїздки, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми сьогодні мали нагоду поспілкуватись з представниками місцевих громад, які мають різні проблеми - в одних є проблеми з розташуванням центру в об'єднаній територіальній громаді, в одної громади є проблема з відлученням від неї населених пунктів за перспективним планом, ще в одної громади - її розташування не на тому щаблі, на якому має бути. Всю цю проблематику ми беремо в роботу", - зазначив Немчінов.

Він додав, що перспективний план Чернівецької області вже затверджено, але в уряді розглянуть пропозиції громад.

"Ми уважно розглянемо всі пропозиції, якщо є можливості точкового реагування - ми це відпрацюємо, але перспективний план Чернівецької області вже проголосований і буде реалізований", - зауважив міністр.

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Він також звернув увагу, що багато громад свого часу втратили можливість на добровільне об'єднання, і протягом року фактично завершується формується нової системи адміністративно-територіального устрою з урахуванням соціально-економічних потреб, які бачать на місці обласні керівники і подають на затвердження уряду.

Як повідомлялося, напередодні Немчінов заявив, що Кабінет міністрів планує на одному з найближчих засідань затвердити перспективні плани формування територіальних громад ще трьох областей - Запорізької, Львівської та Одеської. Загалом в Україні вже затверджено перспективні плани 21 області.