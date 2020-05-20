Комітет рекомендував Раді ухвалити за основу законопроєкт щодо захисту місцевих бюджетів

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроєкт №3118 «Про внесення змін до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” щодо забезпечення додержання державних гарантій місцевого самоврядування та захисту його економічних основ».

Відповідне рішення члени комітету ухвалили на засіданні 20 травня, повідомляє інформаційне управління ВР.

«За результатами обговорення Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроєкт за основу. Рішення було прийнято більшістю голосів», – йдеться у повідомленні.

Законопроєкт доповіла народний депутат Галина Васильченко (фракція «Голос»). Доповідачка, зокрема, зазначила, що законопроєкт розроблено з метою недопущення розбалансування місцевих бюджетів; підвищення ефективності сплати податку на доходи фізичних осіб і вдосконалення процедури зміни реєстрації комунальних підприємств, установ та організацій.

Законопроєктом пропонується внести зміни до закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», зокрема унеможливити зміну місця реєстрації у одноосібному порядку комунальних підприємств, установ, організацій районними та обласними радами як органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад.

Також ці зміни до чинного законодавства передбачають встановлення обов’язку щодо отримання відповідного дозволу для районних та обласних рад при зміні місця реєстрації зазначених об’єктів від сільських, селищних, міських та районних в містах рад.

Окрім того, пропонується забезпечити зміну місцезнаходження комунальних підприємств, установ, організацій на фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого на сьогодні проводиться щоденне керування діяльністю такої юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку органами місцевого самоврядування.

Васильченко звернулася до Комітету з проханням підтримати законопроєкт, прийняття якого сприятиме покращенню загального стану наповнення місцевих бюджетів, налагодженню порядку сплати основного бюджетоутворювального податку місцевих бюджетів – податку на доходи фізичних осіб, а також забезпечить сталий розвиток громад.

Як повідомляв Укрінформ, у парламенті група народних депутатів на чолі з Васильченко зареєстрували законопроєкт №3118 «Про внесення змін до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” щодо забезпечення додержання державних гарантій місцевого самоврядування та захисту його економічних основ» 24 лютого.