У Кабміні пояснили причини звільнення голови Запорізької ОДА

Запорізька область посідає третє місце з кінця в рейтингу ефективності голів ОДА. Це стало однією з причин звільнення її очільника Віталія Туринка.

Про це на засіданні Кабміну повідомив віцепрем'єр Михайло Федоров.

«У нас є конкретні індикатори ефективності, і Запорізька область з точки зору ефективності голови облдержадміністрації - на третьому місці з кінця. Також є інформація від правоохоронних органів, що відкриті кримінальні провадження на заступників голови ОДА. Ми не можемо говорити про конкретні факти, тільки відкриті провадження, але все це вкупі дає нам імпульс, що потрібно змінити лідера», - зазначив Федоров.

При цьому було озвучено, що Віталія Туринка звільнять за згодою сторін.

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Разом із тим Кабмін погодив призначення на посаду голови Запорізької ОДА Віталія Боговіна.

Боговін народився в смт Більмак (до 2016 року - Куйбишеве) Запорізької області, закінчив Дніпропетровський аграрний університет. З 2008 року займався приватним бізнесом.

«Досвіду роботи на державній службі не маю, але є досвід роботи в бізнесі, з людьми, є мотивація і бажання працювати у владі і змінювати на краще країну», - заявив Боговін.

Під час співбесіди він зазначив, що основні проблеми області – дороги, екологія, питна вода тощо.

"На жаль, промисловість сьогодні не дає тих надходжень в бюджет, які навіть в 19-му році були. Треба підіймати цей рівень, величезний потенціал Запорізької області. В області є морський торговельний порт, величезна курортна інфраструктура (три морські курорти, острів Хортиця) – туристична галузь також має розвиватися. Агросектор більш-менш на належному рівні… Є чим займатися», – розповів на засіданні уряду Боговін.

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За даними Центральної виборчої комісії, Віталій Боговін у 2019 році балотувався до ВР у 78-му окрузі від партії «Слуга народу», але програв народному депутату Олександру Пономарьову.

Боговін очолить Запорізьку ОДА після відповідного указу Президента.

Віталій Туринок був призначений керівником області 5 вересня 2019 року.

Фото: КМУ