Новий термінал запорізького аеропорту готовий до прийняття рейсів

Новий пасажирський термінал Міжнародного аеропорту «Запоріжжя» готовий до відкриття та прийняття рейсів.

Про це повідомив у Facebook міський голова Запоріжжя Володимир Буряк, який провів виїзну нараду в аеропорту.

«Сьогодні під час робочого візиту на термінал я переконався, що він готовий до прийому пасажирів, хоча кілька років тому це було лише мрією… Знаю, що багато хто чекав закінчення робіт з будівництва терміналу. Тепер чекаємо на стабілізацію ситуації в світі», - написав міський голова.

Термінал готовий приймати пасажирів. Однак залишилось отримати необхідні для запуску дозвільні документи. Продовжуються пусконалагоджувальні роботи систем кондиціонування, вентиляції, гарячого водопостачання. Підтвердити повну готовність обладнання мають закордонні спеціалісти фірми-постачальника. Після відкриття терміналу влада Запоріжжя обіцяє запустити з центру міста до аеропорту маршрут з великими автобусами.

Запорізький аеропорт уклав угоди про співпрацю з низкою авіакомпаній на рейси до Кракова, Відня, Будапешта, Іракліона, Гданська та інших міст. Після повного відновлення авіасполучення мова може йти приблизно про 30 авіарейсів на добу.

Новий термінал має площу 12 тис. кв. м. Його пропускна здатність складає 400 пасажирів на годину з потенційним збільшенням до 500.

Будівництво нового аеровозказального комплексу стартувало 14 грудня 2017 року. Підряд отримала ТОВ "Альтіс Констракшн". Вартість будівництва спочатку складала 795 млн гривень, але потім збільшилась і сягнула понад 1 млрд гривень. Об'єкт зводився як за гроші місцевого бюджету, так і за кредитні. Аеропорт взяв в Укргазбанку кредит в сумі 13 млн доларів. Кредитна лінія відкрита на 5 років, під 7,5% річних. Як заставу місто залишило банку комунальний стадіон "Славутич-Арена".

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Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і для авіасполучення.

Карантин продовжено до 22 травня, у Мінінфраструктури зазначили, що у графіку відновлення пасажирських сполучень, розроблених міністерством, відновлення регулярних авіаперевезень передбачене пізніше 22 травня.