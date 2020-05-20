Уряд погодив звільнення керівника Запорізької ОДА та призначення нового

Кабінет міністрів погодив проєкти указів Президента про звільнення Віталія Туринка з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації та призначення Віталія Боговіна на цю посаду.

Відповідні рішення ухвалено на засіданні уряду в середу.

"Є питання щодо звільнення голови Запорізької обласної державної адміністрації Туринка Віталія Вікторовича з посади. Написана заява за угодою сторін. А також про призначення Боговіна Віталія Вікторовича головою Запорізької ОДА", - зазначив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Своєю чергою віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що Запорізька область сьогодні знаходиться, з точки зору ефективності голови ОДА, на третьому місці з кінця рейтингу.

Крім того, він зауважив, що є інформація від правоохоронних органів про відкриті кримінальні провадження на заступників чинного голови Запорізької ОДА.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський указом №659/2019 від 5 вересня 2019 року призначив Віталія Туринка головою Запорізької ОДА.