Тисяча гривень за добу: Малюська показав платну камеру Львівського СІЗО

Про це інформують на сторінці Міністерства юстиції України у Facebook.

«Сьогодні міністр юстиції Денис Малюська відвідав Львівщину. У рамках експериментального проєкту Мін`юсту щодо створення ліпших умов у СІЗО разом з начальником Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Львів) Юрієм Добошем перевірили Львівський слідчий ізолятор та подивилися на платну камеру», - ідеться в повідомленні.

У Львівському СІЗО відкрили платну камеру / Фото: Міністерство юстиції України

Як зазначається, вартість платної камери у Львівському СІЗО становить 1 тисячу гривень за добу, 3,5 тисячі гривень за тиждень та 4 тисячі гривень за місяць.

Як повідомляв Укрінформ, 8 травня міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що у Київському СІЗО запрацювали 4 камери: одна 2-місна, одна 3-місна та дві 4-місні. Вартість розміщення у Києві залежить від терміну, за який здійснюється оплата: 2 000 грн за добу, 8 000 грн за тиждень та 12 000 грн за місяць.

Кабінет міністрів України постановою від 22 квітня 2020 року запровадив експериментальний проєкт щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов в слідчих ізоляторах України, який триватиме до 31 грудня 2021 року.