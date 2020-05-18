На Тернопільщині працює 11 агропродовольчих ринків

У Тернопільській області відновили свою роботу 11 агропродовольчих ринків.

Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

"У Тернопільській області розпочали роботу агропродовольчі ринки у Бережанах, Чорткові, Кременці, Борщеві, Бучачі, Підволочиську, Козові, Заліщиках та ще три у Тернополі", - йдеться у повідомленні.

Роботу ринків щоденно контролюють інспектори Держспоживслужби та правоохоронці. Якість та безпечність продукції перевіряють фахівці лабораторії ветсанекспертизи.

Фахівці служби про виявлені порушення щодня повідомляють правоохоронців та представників влади на місцях.

Інспектори служби зазначають, що чи найбільше порушують правила карантину покупці, які не дотримуються дистанції, не бачать розмежувальних ліній або неправильно використовують маски.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні уже розпочали свою діяльність 640 агропродовольчих ринків в умовах карантину

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29 квітня на засіданні Кабінету міністрів було ухвалено рішення про врегулюванння питання роботи агропродовольчих ринків в Україні в умовах карантину. Контроль за дотримання продовольчим ринком протиепідемічних вимог покладено на представників Держспоживслужби. Зокрема, територіальні органи відомства мають забезпечити постійну присутність на кожному ринку не менше двох своїх інспекторів і щоденно проводити позапланові перевірки.