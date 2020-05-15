Запорізький гуртожиток "вийшов" із карантину

У Запоріжжі в одному з гуртожитків, де виявили хворого на коронавірус, завершили карантин.

Про це повідомили в ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ».

«Закінчено карантин в одному із гуртожитків в Заводському районі м. Запоріжжя (вул. Історічна), де зареєстрований 1 випадок захворювання на COVID-19. Протягом 14 днів з моменту ізоляції хворого контактні особи перебували під медико-санітарним наглядом сімейних лікарів та на самоізоляції», - йдеться у повідомленні.

Медики зазначили, що методом ПЛР обстежили 43 контактні особи, серед яких і 8 дітей. За результатами тестувань позитивних результатів на COVID-19 не виявлено.

У гуртожитку проведені всі необхідні протиепідемічні та дезінфекційні заходи.

Як раніше повідомлялось, 3 травня стало відомо, що в гуртожитку на четвертому поверсі на COVID-19 захворіла жінка, яка працює медиком в одній із спеціалізованих медичних установ міста. Жінку госпіталізували до обласної інфекційної лікарні, решту мешканців поверху протестували та залишили на карантині. На вході до гуртожитку встановили пост поліції, який чергував цілодобово.

Читайте також: На Запоріжжі згорнули 15 карантинних блокпостів

Станом на ранок 15 травня в Запорізькій області 356 людей хворіє на коронавірус. За добу додалися 9 нових випадків. Натомість вилікувались та виписані 160 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, на сьогодні в Україні 17 330 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 476 летальних, 4473 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 483 нові випадки.