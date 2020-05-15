Дніпровські лікарі-добровольці працюватимуть у чернівецьких лікарнях №1 і №3

Дніпровські лікарі-добровольці працюватимуть два тижні в чернівецьких лікарнях №1 і №3.

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов у Facebook.

"Наші лікарі і медсестри-добровольці вже розмістилися в Чернівцях. Працюватимуть у місцевих лікарнях №1 і №3", - повідомив Філатов.

За його словами, медпрацівників поселили в готелі, забезпечили засобами індивідуального захисту і транспортом.

Мер зазначив, що він щодня перебуває з ними на зв'язку.

Раніше Філатов в ефірі однієї з програм сказав, що готовий організувати відправку лікарів-добровольців до Чернівецької області для допомоги в боротьбі з коронавірусом. Двоє лікарів, дві медсестри і фельдшер, які відгукнулися на заклик мера Дніпра, 13 травня добровільно вирушили на допомогу чернівецьким медикам.

Фото: chernivtsi.online