У Кривому Розі головлікар виписала 15 пацієнтів із коронавірусом: її дії оцінить спецкомісія

Головний лікар міської лікарні №4 Кривого Рогу, яка самовільно виписала 15 пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19, діяла за інструкцією, але остаточні висновки будуть прийматися на підставі рішення спеціальної комісії.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив директор департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОДА Валерій Сердюк.

"Щоб говорити остаточно про те, що сталося в Кривому Розі, потрібно провести розслідування, тому департаментом вже створено комісію, яка займається розслідуванням цього випадку. Попередньо можна сказати лише про те, що головний лікар, як би діяв згідно із запропонованою інструкцією. Але остаточну думку й остаточне рішення, яке ми ухвалюватимемо, буде після розслідування та висновків комісії», - сказав Сердюк.

За його словами, дійсно зафіксовано дві смерті серед тих пацієнтів, яких було відправлено лікарем на самоізоляцію.

«Вона, перш за все, розглядала їх за станом здоров'я і, звичайно ж, відправила на динамічне спостереження. Чи правильно вона це зробила, ми оцінюватимемо стосовно того стану, в якому перебували хворі», - сказав чиновник.

Сердюк зазначив, що в цьому медичному закладі є велика інфікованість серед медичних працівників.

«Це говорить про те, що був недогляд головного лікаря, ми неодноразово говоримо про тренінги, про правила використання захисних засобів. Це зараз основна проблема, тому що ми маємо зараз такі зараження всюди: і по Дніпро, і по Кривому Рогу. У кращій ситуації зараз перебувають інші обласні установи, скажімо, обласна лікарня ім. Мечникова, інші лікувальні установи. По Кривому Рогу нам треба розібратися, але я неодноразово говорю про відсутність такої комунікації з міським управлінням охорони здоров'я», - констатував він.

Сердюк допускає, що в цьому питанні недопрацьовує та система охорони здоров'я, яка існує. «Це не централізована система, це система, яка існує на рівні місцевого самоврядування, тому вона ще дещо розбалансована. Але зараз настав той час, коли потрібно об'єднатися всім, залишити політику, зараз треба боротися з коронавірусом. У нас є тільки один ворог - це коронавірус», - заявив він.

На запитання, чому головлікар виписала 15 пацієнтів на амбулаторне лікування, чиновник допустив, що «якщо ці хворі вже з клінічними проявами на одужання, то ми розуміємо, що людина одужує, але коли людина лежить у стаціонарі, з уже підтвердженими COVID-19, то потрібно було продовжити це лікування в стаціонарі або відправити на іншу госпітальну базу. Тут є неправильні дії лікаря, але про остаточне рішення ми говоритимемо лише після рішення комісії. Загалом 7 осіб були досить складними за загальним станом, з них 6 - госпіталізували до інфекційної лікарні, одного - на іншу базу, тому в даній ситуації завдання комісії - правильно оцінити дії лікаря в тому чи іншому випадку», - підкреслив чиновник.

За його словами, на сьогодні у криворізькій лікарні №4 кожна людина проходить огляд, уже є знову госпіталізовані хворі, з-поміж тих, яких було відпущено на самоізоляцію.

Як повідомлялося, в Кривому Розі з 29 квітня 21 пацієнт і 6 медпрацівників установи перебували на самоізоляції в будівлі 4-ї міськлікарні, оскільки контактували з хворою жінкою. У них взяли та направили на дослідження тести. 6 травня п'ятьох осіб було переведено на лікування до інфекційної лікарні, 1 людину - до 7-ї лікарні, а решту 15 - виписано лікарем на амбулаторне лікування, попри те, що на той момент керівництвом лікарні вже були отримані ПЛР-тести з підтвердженим COVID-19. Головного лікаря 4-ї міськлікарні відсторонили від займаної посади, її дії розслідуватиме спеціально створена комісія. Всім виписаним уже запропонували стаціонарне лікування в інфекційній лікарні, одну пацієнтку наразі туди перевели.