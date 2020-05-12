У Кривому Розі головлікаря звільнили за самовільну виписку 15 пацієнтів з COVID-19

У Кривому Розі відсторонили із займаної посади головного лікаря 4-ї міськлікарні за самовільну виписку 15 пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19. Працює комісія.

Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я Криворізької міськради Костянтин Мурашко, поінформували кореспондента Укрінформу у пресслужбі міськради.

«Головлікар 4-ї міськлікарні за самовільну виписку п'ятнадцяти пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19 відсторонений від займаної посади. Дії головного лікаря будуть розслідувані спеціально створеною комісією. Всім виписаним вже запропоновано стаціонарне лікування в інфекційній лікарні, одна пацієнтка на даний час туди переведена», - зазначив Мурашко.

За його словами, з 29 квітня 21 пацієнт і 6 медпрацівників установи знаходилися на самоізоляції в будівлі 4-ї міськлікарні, як такі, що контакували з хворою жінкою. У них були взяті та направлені на дослідження тести. 6 травня 5 осіб були переведені на лікування в інфекційну лікарню, 1 людина - в 7-му лікарню, а решта 15 - виписані лікарем на амбулаторне лікування, незважаючи на те, що на той момент керівництвом лікарні вже були отримані ПЛР-тести з підтвердженим COVID-19.

Начальник управління охорони здоров'я Криворізької міськради наголосив, що в цей час сама лікарня і медперсонал були забезпечені засобами індивідуального захисту, було передано понад 12 тис. масок, 31 респіратор підвищеного класу захисту, 134 захисних костюми, 5 тис. рукавичок, 51 щиток, а також дезінфекційні засоби і антисептики - в повному обсязі, зі створенням резерву.

Станом на 12 травня в Кривому Розі підтверджено 174 випадки коронавирусу, у важкому стані — 14 осіб, на ШВЛ — жодного, видужали — 18, підозр на COVID-19 — 100, померлих — 6.

Загалом на Дніпропетровщині загалом 748 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. 75 людей вже одужали. 7 — померли.

Станом на 12 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 023 випадків COVID-19, одужали 3 370 людей, летальних випадків - 425. За добу виявлено 375 нових випадків.

Фото: rudana.com.ua