Жоден медпрацівник Миколаївського центру інфекційних захворювань не заразився CОVID-19

Жоден медичний працівник Миколаївського обласного центру лікування інфекційних захворювань (колишня обласна інфекційна лікарня), який нині є головним медзакладом по лікуванню хворих на COVID-19, наразі не захворів на коронавірус.

Це свідчить про високий професіоналізм та дотримання правил безпеки. Про це сказала головний лікар центру Світлана Федорова у відеоповідомленні в Facebook.

«Ми щойно завершили ПЛР-тестування всіх працівників нашого центру, і з радістю хочу повідомити, що всі проби негативні. Жоден медичний працівник не захворів на коронавірус. Це свідчить про їх високий професіоналізм та дотримання правил безпеки», - підкреслила Федорова.

Вона також подякувала Миколаївській компанії ТОВ СП «Нібулон» за величезну матеріальну допомогу надану лікарні. За її словами, за кілька тижнів лікарня перетворилася дійсно в сучасний медичний центр, де хворі одужують краще, бо мають все необхідне для комфортного лікування.

Як повідомлялося, з початку епідемії CОVID-19 в Україні захворіло 3114 медпрацівників.

Станом на 12 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 023 випадків COVID-19, одужали 3 370 людей, летальних випадків - 425. За добу виявлено 375 нових випадків.

Компанія «Нібулон» в рамках заходів по боротьбі з епідемією коронавірусу на Миколаївщині вклала 17 мільйонів гривень в ремонтні роботи та придбання життєво-необхіного медичного обладнання Миколаївському обласному центру лікування інфекційних захворювань. За лічені дні там виконано обсяг робіт, яких тут не було останні 25 років.