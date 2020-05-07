Цьогоріч Сумщина за кошти державного фонду реалізовуватиме 24 проєкти

У 2020 році Сумщина за кошти ДФРР реалізовуватиме 24 проєкти, з них 11 - за програмою «Велике будівництво».

Про це за підсумками онлайн-засідання в Мінрегіоні комісії для оцінки та відбору інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР, кореспонденту Укрінформу повідомив керівник апарату Сумської облдержадміністрації Ігор Кальченко.

«Сумщині затверджено перелік з 24 проєктів, з них 16 – перехідні, що фінансувалися у минулих роках і в цьому році мають бути завершені, та 8 – нові проєкти, які громади подавали у цьому році. Обсяг коштів ДФРР на реалізацію цих проєктів становить понад 204 млн грн», - зазначив посадовець.

За його інформацією, з усіх поданих проєктів по програмі Президента України «Велике будівництво» коштами ДФРР на Сумщині проводитиметься будівництво/реконструкція 5 шкіл, 4 дитсадків та 2 об’єктів спортивної інфраструктури.

«Народні депутати та члени комісії при Мінрегіоні не мали зауважень до пропозицій Сумської області, тож після відповідного розпорядження Кабміну громади зможуть розпочинати реалізацію цих проектів», - зауважив керівник апарату ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, 13 квітня 2020 року Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік». На фінансування Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) депутати залишили 4,9 млрд грн, що зменшило його обсяг на 2,6 млрд грн. Відповідно, на Сумщині цей показник знизився з 244 мільйонів 291 тисячі 704 гривень до 204 мільйонів 279 тисяч 728 гривень.