СБУ викрила незаконні автоперевезення з Донецька до Росії
Про це повідомляється на сайті СБУ.
"Оперативники спецслужби встановили, що протягом 2016-2020 років автобуси зловмисників здійснювали регулярні перевезення громадян з Донецька через непідконтрольну ділянку кордону. Щодня з тимчасово окупованих територій до РФ та у зворотному напрямку відправлялось щонайменше 2 рейси. Пасажиропотік становив понад 1,5 тисячі громадян на місяць. Щомісячна виручка зловмисників складала від 1,5 до 3 мільйонів у гривневому еквіваленті. Частину прибутку організатори сплачували до так званого бюджету "ДНР", - йдеться у повідомленні.
Кошти, зокрема, використовувались для фінансування терористичної діяльності та незаконних збройних формувань.
Правоохоронці провели у Сєвєродонецьку 9 обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів.
Слідчі СБУ вилучили фінансову та бухгалтерську звітність, яка підтверджує протиправну діяльність організаторів перевезень.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення двом фігурантам кримінального провадження підозр у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до нелегальних перевезень.