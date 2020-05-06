СБУ викрила незаконні автоперевезення з Донецька до Росії

Служба безпеки України викрила автоперевізників із Сєвєродонецька, які зареєстрували частину бізнесу на тимчасово окупованих територіях Донеччини і організували пасажирські автобусні перевезення до країни-агресора.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що протягом 2016-2020 років автобуси зловмисників здійснювали регулярні перевезення громадян з Донецька через непідконтрольну ділянку кордону. Щодня з тимчасово окупованих територій до РФ та у зворотному напрямку відправлялось щонайменше 2 рейси. Пасажиропотік становив понад 1,5 тисячі громадян на місяць. Щомісячна виручка зловмисників складала від 1,5 до 3 мільйонів у гривневому еквіваленті. Частину прибутку організатори сплачували до так званого бюджету "ДНР", - йдеться у повідомленні.

Кошти, зокрема, використовувались для фінансування терористичної діяльності та незаконних збройних формувань.

Правоохоронці провели у Сєвєродонецьку 9 обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів.

Слідчі СБУ вилучили фінансову та бухгалтерську звітність, яка підтверджує протиправну діяльність організаторів перевезень.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення двом фігурантам кримінального провадження підозр у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до нелегальних перевезень.