На Донеччині ЮНІСЕФ передав медичне обладнання та засоби індивідуального захисту Костянтинівській інфекційній лікарні.

Про це 5 травня повідомили в Департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

"ЮНІСЕФ передав медичне обладнання та засоби індивідуального захисту Костянтинівській інфекційній лікарні... В рамках першої частини допомоги Костянтинівська інфекційна лікарня сьогодні отримала 4 кисневих концентратори, 10 пульсоксиметрів, стратегічний запас бутильованої питної води в кількості майже 5 тисяч літрів, а також засоби особистого захисту для медичних працівників", - йдеться у повідомленні.

В ОДА нагадали, що дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) закупив першу партію медичного обладнання та засобів особистого захисту та гігієни для медичного персоналу на Сході України. Ця допомога у розмірі 16 млн грн стала результатом тісного партнерства з бізнесом в Україні.

За словами голови Представництва ЮНІСЕФ в Україні Лотти Сильвандер, ЮНІСЕФ готовий підтримати заклади охорони здоров'я із постачання життєво важливих товарів у розпал пандемії COVID-19, і це обладнання допоможе пацієнтам з тяжкими розладами дихання, а також лікарям, які виконують свою роботу в небезпечних умовах.

Це лише частина допомоги – незабаром ЮНІСЕФ планує передати кисневі концентратори та пульсоксиметри ще 4 лікарням на Донеччині.

Загалом допомогу отримають 19 закладів охорони здоров’я у зоні конфлікту на сході України, включаючи лікарні та центри первинної медико-санітарної допомоги. Кожен із пристроїв допоможе одночасно задовольнити потреби майже 200 хворих на коронавірус, які мають важку дихальну недостатність, а згодом можуть використовуватися для інтенсивної терапії легеневих розладів.

ЮНІСЕФ передав обладнання Костянтинівській інфекційній лікарні // Фото: dn.gov.ua

ЮНІСЕФ теж підтримає комплектами персонального захисту та санітайзерами єдину в Донецькій області лабораторію, яка здійснює тестування на коронавірус.

Як повідомлялося, уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження будуть послаблені.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль припустив, що після 22 травня карантин в Україні продовжать, але плануються подальші його послаблення.

Станом на 5 травня в Україні зафіксовано 12 697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 366 нових випадків.

Фото: dn.gov.ua