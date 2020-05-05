У лікарні Житомира на COVID-19 масово захворіли медики - 16 випадків

У міській лікарні Житомира №2 коронавірус лабораторно підтвердили у 16 медичних працівників, з них 5 – це завідуючі відділеннями.

Про це повідомив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин у Facebook.

«Інформую по ситуації в лікарні №2. Впродовж минулого тижня її працівників протестували на COVID-19 методом ПЛР. Виявили 16 хворих, з-поміж яких 5 завідувачів відділень та особа з керівного складу медзакладу», - йдеться у повідомленні.

За словами мера, всі хворі перебувають на самоізоляції та лікуються амбулаторно. Усіх контактних із ними осіб встановили.

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«Тимчасово призупиняємо госпіталізацію пацієнтів у стаціонарні відділення закладу. Тих, які перебувають на завершальному етапі лікування, переводимо на амбулаторне доліковування. Пацієнтів, які за станом здоров'я не можуть лікуватися амбулаторно, залишаємо у закладі», - додав Сухомлин.

Роботу стаціонарного відділення лікарні планують відновити не раніше, як за 2 тижні, після проведення повної дезінфекції приміщень та ПЛР-тестування працівників.

Загалом на Житомирщині коронавірус виявили у 112 медичних працівників, найбільше з яких у Бердичеві та Коростені.

Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині підтверджено 448 випадків коронавірусу, з яких 31 пацієнт одужав, а 11 померло.

Найбільша кількість хворих у Житомирі (152), Коростені (97) та Бердичеві (88).

Станом на ранок 5 травня в Україні зафіксовано 12 697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема 316 летальних, а 1875 осіб одужали. За добу зафіксовано 366 нових випадків.