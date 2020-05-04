Інфікована COVID-19 молода жінка з Марганця почала дихати самостійно – лікар

Інфікована COVID-19 і госпіталізована з проблемною вагітністю молода жінка з міста Марганця почала дихати самостійно, з'явилася перша позитивна динаміка.

Про це під час брифінгу з головою Дніпропетровської ОДА розповів головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім.Мечникова Сергій Риженко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Її стан вкрай важкий. Усі ці дні лікарі лікарні Мечникова були поруч з нею. Робили все можливе, щоб вона почала самостійно дихати, щоб у неї з'явилися перші симптоми одужання. Ось тільки сьогодні у неї з'явилися перші маленькі симптоми, які показують поліпшення стану здоров'я", - повідомив Риженко.

За його словами, пацієнтці зняли апарат ШВЛ, нині вона дихає самостійно, почали працювати нирки.

"Є маленька позитивна динаміка, і ми намагаємося робити все можливе для її поліпшення. Даємо всі препарати, в тому числі переливаємо дорогі альбуміни, тільки донорської крові ми перелили більш як 2,5 літрів. Дуже важка (хвора - ред.), але всі наші зусилля - від керівників області до медсестри - дають нам підстави говорити, що ми робимо все для порятунку життя", - сказав головний лікар.

Риженко розповів, що надійшла Валентина з важкою симптоматикою.

"З внутрішньою кровотечею, з високою температурою, починалася пневмонія. У жінки була вагітність 31 тиждень. Лікарі надавали допомогу, стимулювали пологи, діти загинули в результаті інфікування коронавірусом", - констатував Риженко.

Як повідомлялося, в Дніпрі рятують інфіковану коронавірусом 24-річну жительку Марганця, госпіталізовану з проблемною вагітністю. Відразу після підтвердження короновірусу її спецбригадою відправили в Дніпро в лікарню ім.Мечникова.

На Дніпропетровщині - 460 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби. 64 людини одужали, 4 - померли.

В Україні станом на 4 травня лабораторно підтверджений 12 331 випадок COVID-19, з них 303 летальних, 1 619 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 418 нових випадків.