Лікарня в Бучі більше не приймає хворих — у медиків виявили COVID-19

Двоє лікарів Ірпінської центральної міської лікарні захворіли на COVID-19, у цьому зв'язку стаціонар медзакладу тимчасово припиняє приймати нових пацієнтів.

Про це повідомив перший заступник Ірпінського міського голови Олександр Маркушин, інформує Департамент охорони здоров'я Київської облдержадміністрації у Facebook.

“Двоє лікарів Ірпінської центральної міської лікарні захворіли на COVID-19. Через це, щоб не наражати мешканців регіону на небезпеку та запобігти поширенню коронавірусу, стаціонар лікарні (м. Буча) тимчасово припиняє приймати нових пацієнтів. Таке рішення ухвалили сьогодні на терміновому засіданні місцевої комісії з ТЕП та НС”, – зазначив посадовець.

За його словами, усіх пацієнтів з Ірпеня та регіону, які потребуватимуть госпіталізації, направлятимуть у Бородянську центральну районну лікарню.

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Водночас, інфекційне відділення ІЦМЛ, пологовий будинок, а також дитяче відділення продовжують працювати у штатному режимі, йдеться у повідомленні.

На засіданні комісії також було вирішено невідкладно провести додаткову загальну дезінфекцію усіх приміщень і будівель стаціонару ІЦМЛ та місць проживання інфікованих медиків.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10.00 4 травня офіційно підтверджено 853 випадки зараження коронавірусом, зокрема, інфіковано 78 дітей та 101 медичного працівника.

Загалом в Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок COVID-19, зокрема 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 418 нових випадків.