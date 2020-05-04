На Миколаївщині кожний четвертий хворий на COVID-19 є медиком

У Миколаївській області зареєстровано 163 підтверджені випадки захворювання на коронавірусну хворобу, окрема, інфіковано медичних працівників.

Про це повідомляє Миколаївська облдержадміністрація.

«Станом на 10.00 4 травня в Миколаївській області виявлено 2 нові підтверджені випадки COVID-19. Всього зареєстровано 163 підтверджені випадки, з них працівників закладів охорони здоров’я – 40», - йдеться у повідомленні.

Згідно з цими даними, найбільше хворих зареєстровано у Вознесенську та Вознесенському районі - 41 особа, а також у Доманівському районі – 53. У місті Миколаєві виявлено 11 хворих, у Южноукраїнську – 23.

Наразі в регіоні одужало 10 людей інфікованих, померло четверо, у тому числі одна особа за останню добу.

Всього обстежено методом ПЛР 2255 осіб.

Як повідомлялося, станом на ранок 4 травня в Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок COVID-19, зокрема 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 418 нових випадків.

Фото: КОДА