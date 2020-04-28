У Львові ушпиталили журналіста, який перевіряв роботу лікарень в умовах пандемії

До львівської міської клінічної лікарні швидкої допомоги 27 квітня госпіталізували представника інформагентства «STOP корупції», який перевіряв підготовку лікарень до роботи в умовах пандемії COVID-19. У нього підозрюють інфікування коронавірусом.

Про провокацію, яку влаштували 27 квітня двоє чоловіків, повідомила пресслужба Львівської міської ради.

"Двоє осіб, які представилися журналістами інформаційного агентства «STOP корупції», в адміністративному приміщенні одразу увімкнули відеокамеру й почали запитувати про підготовку лікарні до боротьби з коронавірусом... Потім один із них, порушуючи правила карантину, увірвався до приймального покою, аби, з його слів, перевірити, як йому надаватимуть допомогу, якщо йому стане погано", - йдеться в повідомленні.

За словами медиків, подекуди ці журналісти говорили у підвищеному тоні, агресивно, нервували, тому їх попросили вийти з адміністративного приміщення на вулицю і там продовжити розмову. В той же час хлопці викликали поліцію, сказавши, що їм начебто перешкоджають у їхній журналістській діяльності.

Один із журналіствів почав вламуватися у приймальне відділення. Муніципальна варта намагалася його затримати, але він проштовхнувся, при цьому не продизенфікував руки, не поміряв температуру тіла і зайшов у відділення. Звісно, медики не могли відмовити йому у прийомі, бо він заявив, що в нього є скарги на серцебиття.

"Відтак, його оглянули, й усі показники були в нормі, зокрема й серцебиття, однак зафіксували підвищену температуру тіла — 37,4 градусів. Йому провели експрес-тест на коронавірус — тест негативний, проте в процесі розмови з ним встановлено, що 24 квітня він перебував в інфекційній лікарні і дитячій лікарні Івано-Франківська, де перебувають на лікуванні пацієнти з коронавірусом, а тому міг контактувати з ними. Тож наразі його дообстежують в умовах повної ізоляції, а медичний персонал одразу перейшов на режим роботи з людьми, які мають підозру на коронавірус", — повідомили в міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги.

За даними Інституту масової інформації, інцидент стався з кореспондентом ІА «Стоп корупції ТВ» Віктором Паласом. Він опублікував на своєму ютуб-каналі відео, у якому разом з колегою Андрієм Туркою перебуває в лікарні швидкої допомоги та намагається пройти до кабінету головного лікаря.

Згодом на своїй сторінці в Facebook Палас повідомив, що перебуває в ізоляторі лікарні швидкої допомоги: «Температура 37,4, утруднене дихання, покашлюю. Тестують на коронавірус COVID-19». Лікарі просять список осіб, з якими я контактував. Список невичерпний", - написав Палас і назвав близько 20 державних та комунальних органів, установ, з працівниками яких контактував.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.

Фото: city-adm.lviv.ua