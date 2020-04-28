На Харківщині COVID-19 підтвердили ще у 25 людей, серед них 6-місячна дівчинка

На Харківщині COVID-19 за минулу добу підтвердили у ще 25 людей, серед них – 6-місячна дитина.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер у своєму Telegram-каналі.

«За останню добу в області підтверджено 25 нових випадків захворювання на COVID-19 - у мешканців Харкова, Валківського, Харківського, Зміївського, Балаклійського, Ізюмського, Вовчанського, Лозівського (чоловік із Лозівського району знаходиться на тривалому лікуванні в КНП ХОР «ОПЛ №1» у с. Стрілеча (обласна психіатрична лікарня №1 – ред.). Наймолодшій захворілій – усього 6 місяців. Дівчинка перебуває на самоізоляції з батьками. Двічі на день здійснюється щоденний моніторинг стану здоров’я дитинки та матері. Дитина активна, зростає та розвивається відповідно до віку, скарг щодо її здоров’я мати не пред’являє», - повідомив Кучер.

Як уточнили в пресслужбі Харківської ОДА, немовля мешкає у м. Валки (раніше там було зафіксовано спалах коронавірусу в мешканців райцентру та с. Високопілля, яке поки закрите на карантин).

Усього з підтвердженим діагнозом COVID-19 на Харківщині госпіталізовано 91 особу, з них троє підключені до апаратів ШВЛ, 109 - на самоізоляції. З підозрою на коронавірус госпіталізовано 81 особу, 29 перебуває на самоізоляції. Також у регіоні одужало ще двоє людей.

В ОДА наголосили, що сьогоднішні дані статистики за районами дещо змінилися не лише в розрізі нових підтверджених випадків. «Оскільки 12 захворілих (1 - Лозівський район, 4 - Чугуївський район, 3 - Зміївський район, 2 - Богодухівський район, 1 - Зачепилівський район, 1 - Ізюмський район) перебувають на тривалому лікуванні в Обласній психіатричній лікарні №1 у с. Стрілеча, відсьогодні на цій карті їх випадки відображатимуться в Харківському районі», - пояснив Кучер.

Таким чином на Харківщині підтверджено 221 випадок захворювання, з них: 107 – Харків (у т. ч. 2 летальні), 31 - Валківський (у т.ч. 2 летальні), 30 – Зміївський район, 23 – Харківський, 7 – Лозівський, 6 – Балаклійський, 5 – Дергачівський, 4 – Вовчанський, 3 – Ізюмський, 2 – Коломацький, по одному в Богодухівському, Красноградському та Куп’янському районах.

Найбільше захворілих (92) у віці 41-60 років; 63 захворілим 21-40 років; 46 – 61-80 років, 15 – немає 20 років, 5 осіб старше 81 року.

Серед захворілих 57 медпрацівників. Одужали 17 людей.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.

В Україні інфікування коронавірусом підтверджено у 1 843 медиків.