У Високопіллі на Харківщині, де зафіксовано спалах COVID-19, перекопали ґрунтові дороги

У селі Високопілля Валківського району на Харківщині, де зафіксовано спалах коронавірусу та померло двоє людей, у минулі вихідні перекопали екскаватором ґрунтові дороги, що ведуть до населеного пункту.

Про це повідомила кореспонденту Укрінформу перша заступниця голови Валківської РДА Наталія Осадча.

«Ґрунтові дороги, що ведуть до села, дійсно перекопали, щоб люди не могли заїжджати і виїжджати в об'їзд організованих санітарних пунктів. Тобто виїхати з села можна тільки після температурного скринінгу. Це такий превентивний захід», - сказала Осадча.

За її словами, спроб об'їхати таким чином санітарні пости з боку селян не було. Однак, як дізнався кореспондент Укрінформу, в деяких місцях уже є коліії - перекопану впоперек дорогу люди об'їздять засіяним полем.

Валківщина наразі залишається головним осередком коронавирусу в регіоні: з 77 випадків 21 припадає на цей район (13 – м. Валки, 8 – с. Високопілля).

У Валках у понеділок закрили один з магазинів - COVID-19 підтвердили в однієї зі співробітниць. У закладі провели дезінфекцію.

Стан усіх захворілих наразі нетяжкий: троє людей знаходяться в обласній інфекційній лікарні, решта – вдома на самоізоляції з легкими проявами хвороби чи взагалі без них. Серед захворілих – священник із Високопілля, від якого, ймовірно, й пішов спалах, його дружина.

На карантині село знаходиться з 15 квітня.

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Загалом на Харківщині станом на ранок 20 квітня зареєстровано 77 випадків COVID-19, з них: 36 – Харків, 21 - Валківський район (у т.ч. 2 – летальних), 4 – Лозівський, 4 – Зміївський, 3 – Дергачівський, 2 – м. Балаклія, 2 – Коломацький, 2 – Харківський, по одному в Красноградському, Куп’янському та Вовчанському районах. Найбільше захворілих у віці 41-60 років – 31; у віці 21-40 років – 25; 61-80 років – 17; у віці до 20 років – 4 особи (наймолодшому захворілому 14 років).

Станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.

Фото: suspilne.media