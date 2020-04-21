У Високопіллі на Харківщині, де зафіксовано спалах COVID-19, перекопали ґрунтові дороги
Про це повідомила кореспонденту Укрінформу перша заступниця голови Валківської РДА Наталія Осадча.
«Ґрунтові дороги, що ведуть до села, дійсно перекопали, щоб люди не могли заїжджати і виїжджати в об'їзд організованих санітарних пунктів. Тобто виїхати з села можна тільки після температурного скринінгу. Це такий превентивний захід», - сказала Осадча.
За її словами, спроб об'їхати таким чином санітарні пости з боку селян не було. Однак, як дізнався кореспондент Укрінформу, в деяких місцях уже є коліії - перекопану впоперек дорогу люди об'їздять засіяним полем.
Валківщина наразі залишається головним осередком коронавирусу в регіоні: з 77 випадків 21 припадає на цей район (13 – м. Валки, 8 – с. Високопілля).
У Валках у понеділок закрили один з магазинів - COVID-19 підтвердили в однієї зі співробітниць. У закладі провели дезінфекцію.
Стан усіх захворілих наразі нетяжкий: троє людей знаходяться в обласній інфекційній лікарні, решта – вдома на самоізоляції з легкими проявами хвороби чи взагалі без них. Серед захворілих – священник із Високопілля, від якого, ймовірно, й пішов спалах, його дружина.
На карантині село знаходиться з 15 квітня.
Загалом на Харківщині станом на ранок 20 квітня зареєстровано 77 випадків COVID-19, з них: 36 – Харків, 21 - Валківський район (у т.ч. 2 – летальних), 4 – Лозівський, 4 – Зміївський, 3 – Дергачівський, 2 – м. Балаклія, 2 – Коломацький, 2 – Харківський, по одному в Красноградському, Куп’янському та Вовчанському районах. Найбільше захворілих у віці 41-60 років – 31; у віці 21-40 років – 25; 61-80 років – 17; у віці до 20 років – 4 особи (наймолодшому захворілому 14 років).
Станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.
Фото: suspilne.media