На Харківщині зафіксували другу смерть від коронавірусу

На Харківщині померла від COVID-19 пенсіонерка з села Високопілля у Валківському районі, де 15 квітня померла 71-річна жінка, яка торгувала свічками у місцевому храмі та мала велике коло контактних осіб.

Про це повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер у своєму Telegram-каналі.

«На жаль, у нас ще одна смерть – 70-річна жінка з Високопілля, яка була контактною до першої померлої», - повідомив Кучер.

За його словами, жінка померла в ніч на понеділок в реанімаційному відділенні обласної інфекційної лікарні, де перебувала з 16 квітня.

За останню добу в регіоні лабораторно підтверджено 9 випадків захворювання на COVID-19 – у Харкові, Валківському, Вовчанському, Зміївському районах. З підтвердженим діагнозом госпіталізовано 43 особи, 29 – на самоізоляції.

З підозрою на коронавірус наразі в лікарні 82 особи, 12 – на самоізоляції.

Щодо спалаху у Високопіллі, то там загалом захворіли 8 осіб, у районному центрі, м. Валки – 13. Перша заступниця голови Валківської РДА Наталія Осадча повідомила, що випадки захворювання виявлено у людей із тісного оточення осіб, у яких раніше підтверджено вірус, але всі, крім однієї людини, знаходяться вдома на суворій самоізоляції та хворіють у легкій формі.

«Головне, що немає нових людей, які б були поза межами окресленого кола контактів заражених. Ми можемо контролювати ситуацію. Ми визначили коло осіб. Ми усіх, хто мав контакти із хворими відправили на самоізоляцію. Обробляємо під’їзди, будинки, моніторимо стан здоров‘я хворих та контактних», - наголосила Осадча, вчергове закликавши людей не виходити без нагальної потреби з дому.

Як повідомляв Укрінформ, спалах у Високопіллі, ймовірно, почався зі священника, що відвідував збори на Західній Україні.

Загалом на Харківщині станом на ранок 20 квітня зареєстровано 76 випадків COVID-19, з них: 35 – Харків, 21 - Валківський район (у т.ч. 2 – летальних), 4 – Лозівський, 4 – Зміївський, 3 – Дергачівський, 2 – м. Балаклія, 2 – Коломацький, 2 – Харківський, по одному в Красноградському, Куп’янському та Вовчанському районах. Найбільше захворілих у віці 41-60 років – 31; у віці 21-40 років – 24; 61-80 років – 17; у віці до 20 років – 4 особи (наймолодшому захворілому 14 років). У регіоні одужали 2 людей.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу в Україні захворіла 261 особа, з них 16 дітей та 43 медичні працівники. Було госпіталізовано 78 осіб. Зафіксовано 10 летальних випадків. 12 пацієнтів, в тому числі 3 дитини та 4 медичні працівники, одужали.