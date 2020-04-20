На Вінниччині - перша смерть від коронавірусу

На Вінниччині станом на 11.00 понеділка зафіксовано першу смерть пацієнта з COVID-19 – померла 79-річна жінка.

Про це повідомляє Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ.

«Станом на 11.00 20 квітня на території Вінницької області зареєстровано 535 підозр на COVID-19. У 330 випадках виявлений коронавірус, в тому числі у 23 дітей (місто Вінниця – 13, Гайсинський райони - 4, Вінницький, Калинівський, Літинський, Томашпільський, Тростянецький, Чернівецький райони по 1 дитині). Померла одна особа», - йдеться у повідомленні.

Як поточнив на своїй сторінці у Facebook голова Вінницької ОДА Владислав Скальський, померла 79-річна пацієнтка після тривалого під'єднання до апарату ШВЛ.

За даними обласного лабораторного центру, одужали від коронавірусу 22 особи, що підтверджено двома негативними результатами лабораторних досліджень.

За останню добу нових випадків захворювання на COVID-19 не зафіксовано. Лабораторно підтверджені випадки зареєстровані на 24 адміністративних територіях, найбільше – у Вінниці – 139 та Калинівському районі – 66.

Станом на 20 квітня 2020 року в лабораторіях ОЛЦ досліджено 4716 зразків матеріалів. На даний час у лабораторному центрі є у наявності 13 наборів реагентів для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 20 квітня в Україні 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 151 летальний, 359 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 261 новий випадок.