На Вінниччині - перша смерть від коронавірусу

На Вінниччині - перша смерть від коронавірусу

Укрінформ
На Вінниччині станом на 11.00 понеділка зафіксовано першу смерть пацієнта з COVID-19 – померла 79-річна жінка.

Про це повідомляє Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ.

«Станом на 11.00 20 квітня на території Вінницької області зареєстровано 535 підозр на COVID-19. У 330 випадках виявлений коронавірус, в тому числі у 23 дітей (місто Вінниця – 13, Гайсинський райони - 4, Вінницький, Калинівський, Літинський, Томашпільський, Тростянецький, Чернівецький райони по 1 дитині). Померла одна особа», - йдеться у повідомленні.

Як поточнив на своїй сторінці у Facebook голова Вінницької ОДА Владислав Скальський, померла 79-річна пацієнтка після тривалого під'єднання до апарату ШВЛ.

За даними обласного лабораторного центру, одужали від коронавірусу 22 особи, що підтверджено двома негативними результатами лабораторних досліджень.

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За останню добу нових випадків захворювання на COVID-19 не зафіксовано. Лабораторно підтверджені випадки зареєстровані на 24 адміністративних територіях, найбільше – у Вінниці – 139 та Калинівському районі – 66.

Станом на 20 квітня 2020 року в лабораторіях ОЛЦ досліджено 4716 зразків матеріалів. На даний час у лабораторному центрі є у наявності 13 наборів реагентів для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 20 квітня в Україні 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 151 летальний, 359 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 261 новий випадок.

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