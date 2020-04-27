На Харківщині закриють на карантин лікарню, де виявили 25 випадків COVID-19

Зміївську центральну районну лікарню на Харківщині, де COVID-19 підтверджено у вже 11 лікарів і 14 пацієнтів, закриють на карантин.

Про це повідомив голова облдержадміністрації Олексій Кучер в ефірі програми «Тема дня» на UA: Харкiв.

«Ми будемо приймати рішення про закриття цієї лікарні, тому що в двох відділеннях вже знайшло підтвердження розповсюдження коронавірусу. Станом на вчора це було 14 у пацієнтів і 11 випадків у лікарів - 25 осіб були інфіковані», - повідомив Кучер.

За його даними, першим діагноз встановили хворій на пневмонію дитині (з 10 квітня у регіоні тестують усіх пацієнтів з пневмонією - ред.).

«Були взяті проби у дитини з пневмонією, і поки йшло дослідження, дитину навіть виписали. Після цього встановили, що дитина хворіла на коронавірус», - додав Кучер.

Голова ОДА зазначив, що не хотів би звинувачувати лікарів у недотриманні санітарних правил, але висновки епідеміологічного розслідування говорять про те, що більшість з них нехтували правилами.

«Кожен пацієнт, який хворіє на пневмонію, - це потенційно інфікована людина. І вести себе треба як з інфікованим. Тобто всі костюми, бахіли, маски необхідно надягати обов'язково. Не хочу, щоб програма перетворилася на звинувачення лікарів. Точно не звинувачую лікарів. Але епідрозслідування показує, що не зовсім дотримувалися лікарі тих установок, які дало Міністерство охорони здоров'я», - зазначив Кучер.

На Харківщині підтверджено 196 випадків захворювання, з них 100 – Харків (у т. ч. 2 летальні), 30 – Зміївський район, 24 - Валківський (у т.ч. 2 летальні), 8 – Харківський, 7 – Лозівський, 5 – Дергачівський, 4 – Балаклійський, 4 – Чугуївський, 3 – Вовчанський, 3 – Ізюмський, 3 – Богодухівський, 2 – Коломацький, по одному в Красноградському, Зачепилівському та Куп’янському районах. Серед захворілих 53 медпрацівники. Одужали 15 людей.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 27 квітня в Україні лабораторно підтверджено 9 009 випадків захворювання на COVID-19, за добу 392 нових. Зокрема, хворобу підтверджено у 614 дітей та 1 749 медиків.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 220 людей, 864 пацієнти вже одужали.

Фото: АА