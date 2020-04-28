На Запоріжжі від COVID-19 вже одужали чверть хворих

У Запорізькій області від коронавірусу вилікувались та виписані після повторних обстежень 45 хворих. Всього в регіоні COVID-19 підтверджено у 208 людей.

Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОДА.

«За оперативною інформацією Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України, на ранок 28 квітня у Запорізькій області зареєстровано 208 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19… В області одужало та виписано зі стаціонарів після негативних повторних обстежень на коронавірус методом ПЛР 45 хворих», - повідомили в ОДА.

Наразі госпіталізовано 61 особу: в обласній інфекційній лікарні знаходиться 37 осіб, міській дитячій лікарні № 5 – 2, міській лікарні №7 – 7, міській лікарні №6 – 2, обласній клінічній лікарні – 1, міській лікарні №2 – 1, інфекційна лікарня м. Мелітополя – 5 осіб, Пологівській багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування – 2 особи, Дніпрорудненській міській лікарні – 4 особи.

Амбулаторно лікується 97 хворих на коронавірусну інфекцію.

Ще 5 людей померли — це люди віком від 60 до 93 років, які мали хронічні захворювання.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.